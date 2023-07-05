الأهلي يسقط "الدراويش" بضربة الـ"تاو".. فيديو

تغلب نادي الأهلي على ضيفه الإسماعيلي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار المارد الأحمر لمهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

"التاو تاو" 🗣️



بعد تصرف غريب من سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول لـ الأهلي 🔥 pic.twitter.com/1vvFC6BEON — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 5, 2023

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وعزز نادي الأهلي، حامل اللقب، صدارته للدوري، برصيد 72 نقطة (حصدها من 28 مباراة)، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه بيراميدز، الذي لعب ثلاث مباريات أكثر.

في المقابل، توقف رصيد نادي الإسماعيلي عند 34 نقطة (من 32 مباراة)، ويشغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT