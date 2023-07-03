مرتضى منصور يفتح النار على إمام عاشور

شن رئيس نادي الزمالك المصري المعزول، مرتضى منصور، النار على لاعب الفريق السابق إمام عاشور المحترف حاليا في صفوف ميتييلاند الدنماركي.

ويتواجد إمام عاشور حاليا في مصر للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مع الفريق الدنماركي، ويرتبط اسمه بالعودة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكذلك بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وكشف مرتضى منصور كواليس جديدة حول إمكانية عودة إمام عاشور إلى صفوف الزمالك، حيث أكد أن اللاعب رفض مبادرة والد زوجته لعقد جلسة مع رئيس النادي المعزول في منزله لإتمام الصفقة مع ميتييلاند.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو بثّه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "بخصوص إمام عاشور، والد زوجته محمد حافظ قال إن الزمالك صنع اسمه، وسيقوم بإحضاره لنجلس سويا لبحث إمكانية عودته، لكني أبلغته بأن اللاعب يسوق لنفسه، والنادي لن يركض خلف لاعب".

وأضاف: "أي لاعب يريد العودة للزمالك فالباب مفتوح له، إذا كانت لديك رغبة فلتقم بالتوقيع وأترك لي أمور التفاوض مع ميتييلاند، سواء على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر أو سنة، أو البيع النهائي، خاصة أنني أعلم أنهم قاموا باستدعائه لمعسكر الإعداد".

وأكمل رئيس الزمالك المعزول: "رغم تحديد الساعة العاشرة كموعد لعقد الجلسة مع إمام عاشور، لكني نسيت ذلك وانشغلت ببعض الأمور مع الأعضاء في النادي، لأن إمام عاشور ليس له أهمية بالنسبة لي، خاصة أن الزمالك كان يخسر في وجوده".

وواصل: "عرفت بعد ذلك أن إمام عاشور رفض مبادرة صهره بالعودة للزمالك، وطلب منه ألا يتدخل وأن هناك وكلاء أعمال له يتحدثون عنه في هذا الأمر".

وأنهى مرتضى منصور حديثه، قائلا: "لم أنزعج مما فعله إمام عاشور، فاللاعب يقوم بعمل ذلك الفيلم مع الزمالك حتى يرفع راتبه في بيراميدز الذي يرغب في ضمه، كرامة الزمالك فوق كل شيء، جمهور الزمالك الحقيقي يجب أن يتمتع بتلك الكرامة".

يذكر أن اعتراف مرتضى منصور بابتعاد إمام عاشور عن الزمالك جاء في الوقت الذي يبتعد فيه اللاعب أيضا عن الانتقال للغريم التقليدي الأهلي، بعدما أعلن جمهور "المارد الأحمر" رفض التعاقد مع اللاعب خلال مباراة فيوتشر بالدوري المصري يوم الأحد.

المصدر: وسائل إعلام