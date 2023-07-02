رسميا.. ليفربول يعلن تعاقده مع سوبوسلاي في صفقة ضخمة

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، ضم لاعب الوسط الدولي الهنغاري، دومينيك سوبوسلاي، من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي في عقده الذي تبلغ قيمته 76 مليون دولار.

وسيعزز اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، خيارات خط وسط الـ"ريدز" بعد وصول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الفائز بكأس العالم 2022.

وقال سوبوسلاي لموقع ليفربول الإلكتروني إن "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقا، لم يكن الأمر بهذه السهولة. ولكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".

"For me it was perfect to make the next step in a club like this." ❤️



Watch Dominik Szoboszlai's first interview in full on @LFCTV GO 🎥 — Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023

وأضاف اللاعب قائلا "هذا ناد تاريخي حقا، لاعبون جيدون فعلا، مدرب جيد، كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثاليا لاتخاذ الخطوة التالية في ناد مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقا".

وسيرتدي الدولي الهنغاري القميص رقم ثمانية خلفا للغيني نابي كيتا، ليسير على خطى أحد أبطال طفولته، أسطورة نادي ليفربول ستيفن جيرارد.

وقال سوبوسلاي "لدي وشم لستيفن جيرارد. عندما كنت طفلا، لأكون صريحا، لم أشاهد الكثير من كرة القدم، ولكن عندما يكون دوري أبطال أوروبا، كنت أشاهده، وكان أحد أكبر اللاعبين"، كما قدم الشكر في الوقت نفسه، إلى لايبزيغ، حيث أوضح أنه تمكن من تعلم الكثير معه.

وسجل سوبوسلاي 20 هدفا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ، منذ انضمامه إليه قادما من سالزبورغ النمساوي في يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

المصدر: أ ف ب