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رسميا.. الإسباني كازورلا يغادر السد القطري

الرياضة

رسميا.. الإسباني كازورلا يغادر السد القطري
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أعلن نادي السد القطري، اليوم الأحد، مغادرة نجمه الإسباني سانتي كازورلا بعد ثلاثة مواسم قضاها نجم أرسنال الإنجليزي السابق في صفوف "الزعيم".

ونشر السد عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يلخص أبرز محطات كازورلا مع الفريق، مرفقا بعبارة "شكرا سانتي على ثلاث سنوات من متعة كرة القدم".

وتوج كازورلا (38 عاما) خلال دفاعه عن ألوان السد بلقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير مرتين وكأس قطر في مناسبة واحدة.

وفاز اللاعب الذي وقع للسد قادما من فياريال الإسباني في أغسطس 2020، أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري في موسم 2020-2021.

وتنقل الدولي الإسباني، خلال مسيرة امتدت لعشرين عاما، بين أندية فياريال وريكرياتيفو وملقة في إسبانيا وأرسنال في إنجلترا، فضلا عن السد القطري أخيرا.

المصدر: وكالات

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