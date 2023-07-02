بعد الموت المفاجيء للاعب كمال الأجسام الشهير ليندنر.. منظمة مصرية تحذر رياضيي بلدها

أثارت وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة الألماني، جو ليندنر، المعروف على الانترنت باسم "Joesthetics" بشكل مفاجيء أمس السبت عن عمر ناهز 30 عاما، جدلا واسعا.

وأعلنت صديقة ليندنر المدعوة نيشا، نبأ وفاته عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ذكرت أنه توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، وهو ما جعل بعض المهتمين برياضة كمال الأجسام يتكهنون بأن يكون لاستخدام المكملات الغذائية، وحتى المنشطات وبعض العقاقير لتحسين الأداء، دور في الوفاة.

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ويحدث تمدد الأوعية الدموية عادة بسبب ترققها أو ضعفها، ما يؤدي إلى تضخم أو تمزق الشريان.

ونشرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على حسابها في موقع "فيسبوك"، بيانا تحذيريا للرياضيين المصريين، بعد انتشار خبر وفاة ليندنر

وكتبت المنظمة أن "وفاة اللاعب جو ليندنر المعروف بـJoesthetics في الـ30 من عمره.. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تذكر اللاعبين واللاعبات أن مكافحة المنشطات ليست فقط للحفاظ على المساواة في الرياضة، ولكن أيضا للحفاظ على صحة الرياضيين".

وأضافت أنها "تحذر من استخدام المكملات الغذائية التي قد تحتوي على مواد محظورة أو مواد ضارة بالصحة، حتى لو لم تكن مكتوبة على قائمة مكونات المكمل الغذائي".

وتجدر الإشارة إلى أن ليندنر، أكد قبل أيام من وفاته أنه يعانى من مرض عضلي متموج، حيث تكون العضلات حساسة بشكل غير عادي للحركة أو الضغط.

المصدر: sportskeeda.com + RT