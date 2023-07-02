وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير جو ليندنر عن 30 عاما

توفي لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة الألماني جو ليندنر، المعروف على الإنترنت باسم "Joesthetics"، بشكل مفاجئ أمس السبت عن عمر ناهز 30 عاما.

وكشفت صديقته نيشا، أنه اشتكى من آلام في الرقبة قبل أيام فقط، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل ثلاثة أيام ظل يقول إنه يعاني من ألم في رقبته.. لم ندرك ذلك حقا إلا بعد فوات الأوان".

وأضافت أن ليندنر توفي بعد أيام من إهدائها قلادة باسمها مصنوعة حسب الطلب.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ليندنر قال قبل أسابيع، إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

وأوضحت أنه عانى من مرض عضلي متموج، حيث تكون العضلات حساسة بشكل غير عادي للحركة أو الضغط.

واكتسب جو ليندنر شهرة من خلال المحتوى الذي كان يشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه على منصة "إنستغرام" وحدها قرابة تسعة ملايين شخص.

وينشر في كثير من الأحيان تمارينه الرياضية ونظامه التدريبي.

وعاش جو ليندنر لفترة وجيزة في دبي، قبل أن ينتقل إلى تايلاند، حيث ابتكر الكثير من محتواه الذي منحه الشهرة.

المصدر: ذا صن





