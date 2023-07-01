مارسيليا يفعّل بند شراء عقد الدولي المغربي حارث

أعلن نادي مارسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت في بيان تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني.

ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاما مع مارسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية موسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في نوفمبر الماضي أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع.

وكان حارث الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، فرض نفسه ركيزة أساسية في صفوف مارسيليا في الموسم قبل الماضي حيث لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف وساهم في حلوله وصيفا خلف باريس سان جيرمان.

وخاض حارث 119 مباراة مع شالكه الذي انتقل إلى صفوفه عام 2017 وسجل له 13 هدفا وساهم في إنهائه موسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ البطل.

المصدر: وكالات