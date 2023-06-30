رسميا.. كوادرادو يغادر يوفنتوس بعد انتهاء عقده

أعلن يوفنتوس سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مغادرة لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو، بعدما دافع عن ألوان "البيانكونيري" لثمانية مواسم.

ونشر يوفنتوس على موقعه على الانترنت، في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاما: "شكرا لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تنسى".

It was an amazing journey ✨



Thanks for everything, Panita 🤍 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 30, 2023

وانضم كوادرادو، الذي يلعب كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادما من تشيلسي الإنجليزي، حيث توج بأحد عشر لقبا مع "السيدة العجوز"، من بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016 و2017 و2018 و2019 و2020)، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الكأس المحلية (2016 و2017 و2018 و2021).

وعانى كوادرادو، المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته المليمترية، في موسمه الأخير مع يوفنتوس.

ويعلق يوفنتوس آمالا على مهاجمه الجديد، الأمريكي الواعد تيموثي ويا، نجل نجم ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، رئيس ليبيريا الحالي، جورج ويا، لخلافة كوادرادو.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن ويا (23 عاما) اجتاز الفحص الطبي أمس الخميس، ووقع عقده مع الـ"بيانكونيري" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصفقة سيتم في الأيام المقبلة بعد الافتتاح الرسمي لنافذة الانتقالات الصيفية المقررة غدا السبت في إيطاليا.

المصدر: وكالات