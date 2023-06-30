رسميا.. إنتر يعلن رحيل شكرينيار تمهيدا لانتقاله لسان جيرمان

يغادر المدافع الدولي السلوفاكي، ميلان شكرينيار، إنتر الإيطالي كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الإيطالي الجمعة رحيله عن صفوفه.

وقال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان "ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات: هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر".

Škriniar in 🖤💙



🏟️ 246 appearances

⚽️ 11 goals

🏆 5 trophies#ForzaInterpic.twitter.com/MSs9XDTDpY — Inter (@Inter_en) June 30, 2023

وينتهي عقد المدافع الدولي مع إنتر، اليوم الجمعة، وسيصبح لاعبا حرا للانتقال إلى بطل فرنسا.

وحقق ابن الـ28 عاما، لقب الدوري الإيطالي مع "النيراتسوري" عام 2021، وكأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين وحل وصيفا لمانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب شكرينيار مع إنتر منذ مارس الماضي وخضع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

وكان إنتر قد فشل في بيع شكرينيار إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وجرده من شارة القيادة في فبراير بعد أن رفض تجديد عقده.

المصدر: وكالات