لسبب غريب.. نجم توتنهام سون يخسر عاما واحدا من عمره هذا الأسبوع!

كم عمرك؟ إنه سؤال بسيط بإجابة واضحة، لكن بالنسبة لأولئك في كوريا الجنوبية فإن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن واضحة تماما قبل أن يطرأ هذا الأسبوع تغيير في قوانين البلاد.

فعندما يولد طفل في كوريا الجنوبية يعتبر عمره عام. وعندما يأتي يوم رأس السنة الجديدة يزيد عمره عاما آخر.

وهذا يعني أن الطفل المولود في ديسمبر سيعتبر بعمر عامين في غضون أسابيع قليلة.

وتم تعديل قانون حساب العمر في كوريا في ديسمبر الماضي بعد حملة قوية من الرئيس الكوري المنتخب حديثا يون سوك يول، ولكن تم العمل به بشكل رسمي هذا الأسبوع.

وبالتالي ستبدأ كوريا الجنوبية اعتماد الطريقة المعتادة في احتساب أعمار المواطنين، حيث يبدأ احتساب العمر من يوم الولادة.

ويستفيد كل المواطنين الكوريين بمن فيهم لاعبو كرة القدم من تعديل هذا القانون، وأبرزهم، نجم توتنهام الإنجليزي، هيونغ مين سون.

وسيصبح عمر هيونغ مين سون، 30 عاما بدلا من 31، حيث سيخسر عاما من عمره بعد تغيير حساب العمر في بلاده.

المصدر: ديلي ميل