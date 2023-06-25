في تحد للسلطات الأمنية والقضائية.. نيمار يسبح في نهر اصطناعي بمنزله احتجاجا على اعتقال والده

تحدى النجم البرازيلي نيمار جونيور، السلطات الأمنية والقضائية في بلده، رغم اعتقال والده لساعات، وترقّب فرض غرامات مالية عليه الأسبوع المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة "جورنال أو ديا" البرازيلية، السبت، قرر مهاجم باريس سان جيرمان الاحتجاج على اعتقال والده وتحدي العقوبات المالية التي تنتظره، حيث ظهر وهو يسبح في نهر اصطناعي ببيته الفاخر الواقع في مدينة "مانغارتيبا" المشهورة بطابعها السياحي.

ومنع مفتشون مختصون في حماية البيئة نيمار وعائلته من استخدام النهر الاصطناعي، بحجة أنه غير شرعي، حيث ارتكب والد نيمار المكلف بإدارة مشروع البناء ببيت نجله الفاخر عدة مخالفات، من بينها تحويل مسار المجاري المائية والاستحواذ على صخور ورمال لا يحق للنجم العالمي أخذها من دون تصريحات.

Jogador esteve em sua casa, localizada em Mangaratiba, nesta sexta-feira (23) e entrou na água, mesmo o espaço estando interditado pela prefeitura.#Neymar#Lago#Interditado#ODiahttps://t.co/Ox3whNW96j — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2023

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كما رفض نيمار جونيور إيقاف أعمال البناء ببيته، ما يهدده بعواقب وخيمة وغرامات مالية إضافة إلى احتمال السجن.

يذكر أن نيمار ووالده كانا محل شكوى من جيرانه الذين اشتكوا من ارتكاب النجم البرازيلي ووالده تجاوزات خطيرة تضر بالمنطقة وأهلها، وهو ما عرض والد النجم العالمي للاعتقال ساعات طويلة قبل أن يخلي الأمن سبيله.

ويوجد نيمار جونيور في البرازيل منذ فترة طويلة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الدوري الفرنسي، إذ فضل قضاء وقته ببلده وتنظيم حفلات عديدة كعادته.

المصدر: وسائل إعلام