نيمار يثير الجدل بالرقص مع برونا بيانكاردي الحامل.. ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)

كشف البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وصديقته برونا بيانكاردي، أنهما في انتظار طفلة، وذلك في لقاء فخم نظم في قصر اللاعب البرازيلي الدولي على ساحل ريو دي جانيرو.

وظهر الثنائي نيمار وبرونا بيانكاردي في مقطع فيديو نشره البرازيلي عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، مع دافي لوكا، البالغ من العمر 11 عاما، وهو نجل نيمار من زواجه الأول والوريث الوحيد للمهاجم حتى الآن، الذي ضغط على زر أدى لانبعاث دخان وردي، ليكشف هكذا عن انتظار الثنائي طفلة.

instagram/neymarjrsiteoficial

كما انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نيمار وهو يرقص مع برونا بيانكاردي.

O JIMMY BUTLER DANÇANDO NA FESTA DO NEYMAR KKCKXKXKDKKKKK



CINTURA DE CIMENTOpic.twitter.com/dYNQkcqUij — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 25, 2023

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وبدا الثنائي في الصور في حالة من السعادة والحب، تاركين وراءهما شائعات عن أزمة بسبب خيانة اللاعب البرازيلي، الذي اعتذر علنا قبل أيام قليلة لمن ستكون والدة ابنته.

المصدر: وسائل إعلام