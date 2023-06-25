 
مباشر

نيمار يثير الجدل بالرقص مع برونا بيانكاردي الحامل.. ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)

الرياضة

نيمار يثير الجدل بالرقص مع برونا بيانكاردي الحامل.. ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)
instagram/neymarjrsiteoficial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vknu

كشف البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وصديقته برونا بيانكاردي، أنهما في انتظار طفلة، وذلك في لقاء فخم نظم في قصر اللاعب البرازيلي الدولي على ساحل ريو دي جانيرو.

وظهر الثنائي نيمار وبرونا بيانكاردي في مقطع فيديو نشره البرازيلي عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، مع دافي لوكا، البالغ من العمر 11 عاما، وهو نجل نيمار من زواجه الأول والوريث الوحيد للمهاجم حتى الآن، الذي ضغط على زر أدى لانبعاث دخان وردي، ليكشف هكذا عن انتظار الثنائي طفلة.

نيمار يثير الجدل بالرقص مع برونا بيانكاردي الحامل.. ويكشفان عن جنس جنينهما بطريقتهما (فيديو)
instagram/neymarjrsiteoficial

كما انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه نيمار وهو يرقص مع برونا بيانكاردي.  

إقرأ المزيد
العجلان:
العجلان: "قنبلة في الدوري السعودي".. هل هي صفقة تعاقد الهلال مع نيمار؟
إقرأ المزيد
نيمار يعترف بالخيانة.. ويقدم اعتذاره لصديقته في رسالة
نيمار يعترف بالخيانة.. ويقدم اعتذاره لصديقته في رسالة "مفتوحة"  

وبدا الثنائي في الصور في حالة من السعادة والحب، تاركين وراءهما شائعات عن أزمة بسبب خيانة اللاعب البرازيلي، الذي اعتذر علنا قبل أيام قليلة لمن ستكون والدة ابنته.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"