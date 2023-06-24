شاهد.. المقاتل الهندي بهولار يتعرض لضرب مبرح!

تعرض الهندي أرجان بهولار لهزيمة ساحقة أمام الروسي أناتولي ماليخين في النزال الذي جمعهما بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن دورة "ONE Friday Fights 22" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأسقط المقاتل الروسي خصمه على أرض الحلبة في الجولة الثالثة وانهال عليه بالضربات المبرحة، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف المواجهة.

"Sladkiy" proved he is the UNDISPUTED heavyweight king 👑 Who should Anatoly Malykhin face NEXT? 🤔#ONEFridayFights22#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/9RRVZS41FX — ONE Championship (@ONEChampionship) June 24, 2023

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وحقق أناتولي ماليخين (35 عاما) انتصاره الثالث عشر، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة، وحصل على لقب بطل "ONE FC" لوزنين مختلفين، الثقيل والمتوسط، وفي المقابل، تعرض أرجان بهولار (37 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: "fight.ru"