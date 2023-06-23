هزيمة جديدة "للطرزان الأصهب"

خسر الروسي فياتشيسلاف داتسيك أمام منافسه الكازخستاني غاليمجان جاسلانوف في النزال الذي جمعهما اليوم الجمعة، بمدينة ألماتا الكازاخية، وذلك ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتفوق المقاتل الكازاخي على نظيره الروسي بالنقاط بنتيجة (30-28، 28-28، 29-28) في النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة ولكن بقفازات رياضة الفنون القتالية المختلطة "pop-MMA"، وجرت البطولة تحت رعاية Ural Fighting Championship (Ural FC) و "Naiza ".

twitter/MatchTV

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وجاءت هزيمة داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، بعد أقل من ثلاثة أشهر من خسارته أمام الملاكم الأمريكي كيفن جونسون خلال النزال الذي جمعهما يوم 1 ابريل الماضي، في العاصمة موسكو، بالنقاط أيضا.

يذكر أن فياتشيسلاف داتسيك (43 عاما) خرج من السجن في نهاية فبراير 2016، بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة، ومنذ ذلك الحين يشارك في مختلف البطولات بقواعد الملاكمة والكيك بوكسينغ، والفنون القتالية المختلطة (MMA)

المصدر: "sportbox.ru"