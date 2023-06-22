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بعد مواجهة استعراضية.. مونسون يكشف هوية خصمه في نزال الوداع (فيديو)

الرياضة

بعد مواجهة استعراضية.. مونسون يكشف هوية خصمه في نزال الوداع (فيديو)
Sputnik Кирилл Каллиников
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أعلن الحاصل على الجنسية الروسية، جيف مونسون، أنه سيضع حدا لمسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بمواجهة مقاتل روسي.

ونقلت صحيفة "سبورت 24" عن مونسون، قوله: "الجميع سيتعرف على هوية خصمي في نزال الوداع في نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيكون مقاتلا روسيا.

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وكان النزال الأخير الذي خاضه مونسون عبارة عن مواجهة استعراضية بقواعد الملاكمة، ضد المقاتل الأرمني أرتور فاردانيان، في موسكو

يذكر أن جيف مونسون (52 عاما) بطل العالم في رياضة جيو جيتسو، وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) سابقا، زار روسيا لأول مرة في عام 2011، لخوض نزال ضد المقاتل الروسي السابق فيودور يميليانينكو، وخسر فيه.

وفي عام 2018، حصل الأمريكي على الجنسية الروسية وأصبح عضوا في مجلس مدينة كراسنوغورسك، وتخلى عن الجنسية الأمريكية في أواخر مايو 2023.

المصدر: RT

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