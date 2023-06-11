شاهد.. المقاتل "الشرس" أوليفيرا يسحق الإيراني "المهاجر" داريوش

ألحق البرازيلي تشارلز أوليفيرا، البطل السابق لاتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأمريكي بنيل داريوش، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC 289).

وأسقط أوليفيرا المقاتل الأمريكي المنحدر من أصول إيرانية، بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية.

Charles Oliveira just blew the ROOF OFF in Vancouver 🔥 #UFC289pic.twitter.com/YV6IrKEHbx — UFC (@ufc) June 11, 2023

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وحقق تشارلز أوليفيرا، البالغ من العمر 33 عاما، الرابع والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 9 هزائم.

في المقابل، تعرض بنيل داريوش، البالغ من العمر 34 عاما، بذلك للهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 22 انتصارا.

المصدر: RT