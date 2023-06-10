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مقاتل روسي يتلقى ضربة قاضية "مزدوجة" (فيديو)

الرياضة

مقاتل روسي يتلقى ضربة قاضية
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خسر المقاتل الروسي دميتري مينشيكوف بالضربة القاضية أمام منافسه ريجيان إرسيل من سورينام، في النزال الذي جمعهما بالملاكمة التايلاندية ضمن دورة "ONE Fight Night 11".

وتلقى المقاتل الروسي ضربتين قويتين في الرأس والجسم ليسقط على أرض الحلبة، في الدقيقة الأولى من الجولة الأولى للنزال، الذي جمعهما صباح اليوم السبت، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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وشارك دميتري مينشيكوف (25 عاما) لأول مرة في بطولة اتحاد "ONE Fight Night 11" للفنون القتالية المختلطة "MMA" والكيك بوكسينغ والملاكمة التايلندية، ويملك في سجله 27 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين حتى الآن.

بينما حقق ريجيان إرسيل (30 عاما)، انتصاره الستين خلال مسيرته الاحترافية في جميع البطولات حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

المصدر: "karate.ru" 

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