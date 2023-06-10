شاهد.. مقاتل تركي يسقط بضربة قاضية ساحقة!

تعرض المقاتل التركي تايفون أوزكان لهزيمة ساحقة أمام التايلاندي سوبربون سينغا ماوين في النزال الذي جمعهما صباح اليوم السبت، في تايلاند، ضمن بطلولة " ONE Fight Night 11".

وأسقط المقاتل التايلاندي خصمه بضربة قاضية قوية بالقدم اليسرى خلال الجولة الثانية من النزال، الذي جمعهما بقواعد رياضة "الكيك بوكسينغ".

Superbon 🇹🇭 puts Tayfun Ozcan OUT with an INSANE head kick KO! 🤯



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🌍… pic.twitter.com/OzJcPERuoH — ONE Championship (@ONEChampionship) June 10, 2023

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وحقق سوبربون سينغا ماوين (32 عاما)، انتصاره الـ114 خلال مسيرته الاحترافية في جميع البطولات حتى الآن، مقابل 35 هزيمة.

في المقابل، تعرض تايفون أوزكان البالغ من العمر 31 عاما، ويحمل الجنسية الهولندية أيضا، للهزيمة العاشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 86 انتصارا.

المصدر: "karate.ru"