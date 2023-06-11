بعد إنجاز تاريخي.. البطلة البرازيلية أماندا نونيز تعلن اعتزالها (فيديو)

فازت النجمة البرازيلية أماندا نونيز على المكسيكية إيرين ألدانا في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن بطولة اتحاد (UFC 289) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسيطرت أماندا نونيز على مجريات النزال الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية، سيطرة كاملة من ألفه إلى يائه، وفازت بالنقاط على منافستها المكسيكية، بإجماع قرار الحكام، بواقع: (50-44، 50-44، 50-43).

The Lioness DOMINATES all 5 rounds in this one 🦁 #UFC289pic.twitter.com/7dEyFi5C3v — UFC (@ufc) June 11, 2023

وأصبحت المقاتلة البرازيلية أول امرأة في تاريخ اتحاد (UFC) تفوز بلقبين في وزنين مختلفين في آن واحد.

From 2013 to 2023, from a cub to the Lioness 🏆🦁🏆



We'll miss you, @Amanda_Leoa! #UFC289pic.twitter.com/1ANNTKMntd — UFC (@ufc) June 11, 2023

From 2013 to 2023, from a cub to the Lioness 🏆🦁🏆



We'll miss you, @Amanda_Leoa! #UFC289pic.twitter.com/1ANNTKMntd — UFC (@ufc) June 11, 2023

وأعلنت أماندا نونيز اعتزالها بعد اللقاء، قائلة: “ليلة رائعة لإنهاء مسيرتي الاحترافية. كانت والدتي تطلب مني اتخاذ هذا القرار لفترة طويلة، لأنها سئمت من النزالات".

The Lioness goes out on top 🏆🦁🏆



What a career from @Amanda_Leoa! #UFC289pic.twitter.com/CMAu54DFbF — UFC (@ufc) June 11, 2023

وأضافت: "أريد الاستمتاع بالحياة. أريد السفر وقضاء الوقت مع عائلتي. سأعود إلى البرازيل، حيث غادرتها في سن مبكرة".

وكشفت: "كنت أعرف دائمًا أنني سأفوز بحزام البطولة. لكن حزامين لا يصدق".

وختمت أماندا حديثها بتوجيه رسالة للمقاتلين البرازيليين، قائلة: "لم يبق أي بطل برازيلي في UFC. المقاتلون البرازيليون، هيا. أنا سأرحل. شكرا لكم!".

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وحققت أماندا نونيز (35 عاما) انتصارها الثالث والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

في المقابل، منيت إيرين ألدانا (35 عاما) بالهزيمة السابعة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: "sports.ru"