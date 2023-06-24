ريال مدريد يستخدم تايلور سويفت وكولدبلاي لحسم صفقة مبابي!

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لاستغلال كل الموارد المتاحة من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، في أقرب فرصة ممكنة.

وأخبر مبابي النادي الباريسي بعدم رغبته في التوقيع على عقد جديد بدلا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024، ليكون الرد إما التجديد أو البيع هذا الصيف.

وأفاد موقع "relevo" الإسباني، بأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز سيعتمد على الحفلات التي سيتم إقامتها في ملعب "سانتياغو برنابيو" بشكله الجديد من أجل تمويل صفقة التعاقد مع مبابي الذي قد تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة الأولى ستكون بحفل للمغنية العالمية تايلور سويفت في مايو 2024، ومن المتوقع أن تكون مجرد بداية للمزيد من الحفلات الصاخبة التي ستجلب الأموال للفريق الملكي، بفضل القدرات الهائلة لـ"سانتياغو برنابيو" بعد التجديدات التي تتيح استقبال جميع أنواع الحفلات والأحداث الهامة.

ويطمح النادي في مساعدة التصميم الجديد على استضافة الأحداث على مدار 365 يوما في السنة، لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لتوليد الدخل الذي سيقدر حسابه في الطابق الرئيسي للملعب بنحو 400 مليون يورو سنويا، وهو ما يغطي صفقة مبابي مرتين.

ويريد ريال منافسة مدينة برشلونة الإسبانية على استضافة الحفلات الموسيقية لكبار نجوم العالم، حيث سبق أن قام فريق كولدبلاي الغنائي بعمل 4 حفلات في إسبانيا جميعها كانت في برشلونة، كما أن بيونسيه أقامت حفلها في إسبانيا بالمدينة الكتالونية، لذلك يسعى العملاق المدريدي لاستقطاب بيونسيه وكولدبلاي والمزيد من الفنانين في المستقبل القريب.

المصدر: "goal.com"