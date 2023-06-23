أمير قطر يضع كلمة النهاية لمسلسل مبابي

كشف تقرير صحفي تطورات مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "آس"، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن أحد مبعوثي الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، اجتمع في الساعات الماضية، بممثل للمهاجم الشاب.



وأسفر الاجتماع عن خيارين لا ثالث لهما، إما تمديد مبابي لعقده مع النادي قبل فترة الإعداد للموسم الجديد، أو بيعه هذا الصيف.

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ويأتي ذلك في ظل الصدمة التي تلقاها باريس، بعد إرسال مبابي لخطاب رسمي يفيد بعدم تجديد عقده حتى 2025.

واعتبر مسؤلو باريس، أن تصرف مبابي، بمثابة خيانة للاتفاق المسبق بين الطرفين.

فيما أفاد تقرير موقع PSG Community الفرنسي، بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.

وبحسب التقرير توصل أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس الريال إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، حيث ستكون 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت.

ولم يغير باريس موقفه، ويبدو أنه في النهاية سيوافق على التفاوض بشأن نجمه الكبير الذي قام بتجديد عقده قبل عام، خشية خسارة اللاعب بالمجان في صيف 2024.

المصدر: "وسائل إعلام"