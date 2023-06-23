شاهد.. جميع أهداف هالاند قناص الدوري الإنجليزي الممتاز

تربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" للموسم (2022-2023) برصيد 36 هدفا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" يتضمن جميع أهداف هالاند الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (2022-2023).

صاحب الرقم القياسي 💪



استمتع بأهداف هالاند الـ 36 في أول مواسمه بالدوري الممتاز @PLinArabic 💙#السيتيpic.twitter.com/FBMV7pWWgh — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 22, 2023

وتألق إيرلينغ هالاند بشكل لافت في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي، فقد حطم العديد من الأرقام القياسية، أبرزها الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه 36 هدفا.

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وتوج النجم النرويجي مع مانشستر سيتي بثلاثية "نادرة"، بفوزه بلقب بطل "البريمير ليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اللقب الذي توج به الفريق الإنجليزي لأول مرة في تاريخه.

كما حصل هالاند على عدة جوائز فردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب في الموسم (2022-2023)، التي تمنحها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بعد المستوى المذهل الذي قدمه على مدار المباريات التي خاضها مع مانشستر سيتي.

يذكر أن إيرلينغ هالاند (22 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات