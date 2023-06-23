عرض سعودي مغر يؤجل قرار صديق ميسي

تحدث تقرير صحفي عن عرض ضخم من الدوري السعودي للمحترفين على قائد برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس.

وأعلن بوسكيتس، رحيله عن صفوف برشلونة هذا الصيف، لكن حتى الآن لم يستقر على وجهته المقبلة.



وكان بوسكيتس على أعتاب الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، لمرافقة صديقه وزميله السابق ليونيل ميسي، لكن أهلي جدة السعودي طلب منه عدم اتخاذ قرار نهائي.

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وقالت صحيفة "سبورت": "أهلي جدة عرض على بوسكيتس، 3 أضعاف ما سيحصل عليه من إنتر ميامي".



وأشار التقرير، إلى أن سبب تأخير عرض أهلي جدة، هو أن جميع الأندية السعودية بصدد حركة تغيير، ولن يتسلم الرؤساء الجدد، المسئولية حتى 26 يونيو الجاري.



وتابعت الصحيفة: "العرض المقدم لبوسكيتس يمتد لنحو 3 مواسم، والكرة الآن في ملعب النجم الإسباني".

المصدر: "وسائل إعلام"