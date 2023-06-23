بعد الحديث عن تركيب طرف صناعي.. جريميو يرد على نبأ اعتزال سواريز

كشف باولو كاليفي نائب رئيس جريميو البرازيلي، حقيقة الأنباء حول احتمال اعتزال الدولي الأوروغواني لويس سواريز بسبب إصابة في الركبة اليمنى يعاني منها منذ سنوات.

وقال كاليفي في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني تأكيده هو أن ما يقال عن أن سواريز سعى للاجتماع مع إدارة جريميو لإبلاغها بأنه سيعتزل ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف باولو كاليفي: "جريميو لديه عقد سار مع لويس سواريز، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عما سيحدث في المستقبل".

ولعب سواريز أساسيا في مواجهة فريقه أمام أمريكا، أمس الخميس في الدوري البرازيلي، والتي انتصر فيها جريميو (3-1).

Pasó la pandemia, pero el tapabocas sigue activo…



Mais um! Luis Suarez…pic.twitter.com/RXlo4zGkZg — Alejandro Figueredo (@afigue2010) June 22, 2023

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وسجل اللاعب الأوروجوائي أحد الأهداف الثلاثة، وذلك وسط شائعات حول احتمالية اعتزاله بسبب إصابة ركبته.



وكان رئيس جريميو، ألبرتو جيرا، كشف في وقت سابق أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة اليمنى.

وأوضح جيرا في فعالية مع مشجعين لجريميو أن حالة سواريز "خطيرة" وقد تستلزم زراعة "طرف صناعي" في الركبة.

وانتقل سواريز إلى جريميو مطلع العام الجاري وتألق كأحد أفضل مهاجمي الفريق إذ سجل 14 هدفا وصنع 8 في 26 مباراة.



وكان اللاعب، الذي تألق سلفا مع أندية مثل أياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وقع مع جريميو عقدا يستمر حتى ديسمبر 2024.

المصدر: "وكالات"