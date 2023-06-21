 
مباشر
عاجل
لافرينتيف: صيغة أستانا أثبتت فعاليتها وستستمر

قرار صادم ومصيري من سواريز

الرياضة

قرار صادم ومصيري من سواريز
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjnq

يسير الأسطورة الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي، في مسار شبه نهائي ربما يرغمه على وداع المستطيل الأخضر.

ووفقا للتقارير فإن مهاجم منتخب الأوروغواي يفكر في إعلان اعتزاله قريبا بسبب مشاكل في ركبته اليمنى.

المهاجم الأوروغوياني البالغ 36 عاما أبلغ ناديه عن نيته في إنهاء مسيرته بسبب مشاكله البدنية، وفقا لتقرير نشرته وسائل الإعلام البرازيلية.

وذكرت شبكة "إسبورتيس" البرازيلية ": "السبب وراء هذا القرار -المحتمل- ربما يرجع لمعاناة سواريز من ألم لا يطاق في ركبته اليمنى".

وزادت: "لسوء الحظ يبدو أن سواريز قد ينهي عقده مع النادي المنتمي لبورتو أليجري في وقت أبكر من المتوقع".

إقرأ المزيد
دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي
دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي

وانضم سواريز إلى جريميو في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقدا يستمر حتى ديسمبر 2024.

وكان سواريز يوما ما المهاجم الأبرز في العالم، بينما حظي بمسيرة مميزة في كل الأندية الكبرى التي مثلها: أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتوج سواريز بالألقاب في كل أندية أوروبا التي مثلها ما عدا جرونينجن الهولندي (2006-2007) حيث بدأ مسيرته خارج أوروغواي، كما حصد دوري أبطال أوروبا والليغا مع برشلونة إضافة لكوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا