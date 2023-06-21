قرار صادم ومصيري من سواريز

يسير الأسطورة الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي، في مسار شبه نهائي ربما يرغمه على وداع المستطيل الأخضر.

ووفقا للتقارير فإن مهاجم منتخب الأوروغواي يفكر في إعلان اعتزاله قريبا بسبب مشاكل في ركبته اليمنى.

المهاجم الأوروغوياني البالغ 36 عاما أبلغ ناديه عن نيته في إنهاء مسيرته بسبب مشاكله البدنية، وفقا لتقرير نشرته وسائل الإعلام البرازيلية.

وذكرت شبكة "إسبورتيس" البرازيلية ": "السبب وراء هذا القرار -المحتمل- ربما يرجع لمعاناة سواريز من ألم لا يطاق في ركبته اليمنى".

وزادت: "لسوء الحظ يبدو أن سواريز قد ينهي عقده مع النادي المنتمي لبورتو أليجري في وقت أبكر من المتوقع".

🚨 Luis Suárez is considering announcing his retirement soon due to knee pain, which has become unbearable. 🥺🇺🇾



(Source: @EsportesGZH) pic.twitter.com/7RmImtQlMV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 21, 2023

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وانضم سواريز إلى جريميو في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقدا يستمر حتى ديسمبر 2024.



وكان سواريز يوما ما المهاجم الأبرز في العالم، بينما حظي بمسيرة مميزة في كل الأندية الكبرى التي مثلها: أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.



وتوج سواريز بالألقاب في كل أندية أوروبا التي مثلها ما عدا جرونينجن الهولندي (2006-2007) حيث بدأ مسيرته خارج أوروغواي، كما حصد دوري أبطال أوروبا والليغا مع برشلونة إضافة لكوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

المصدر: "وكالات"