السعودية تسحب البساط من تحت أقدام الدوري الإنجليزي

عبر جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق عن قلقه لارتباط اللاعبين بالانتقال إلى الدوري السعودي في أعوامهم الذهبية، واصفا هذه الظاهرة بأنها "غسل رياضي يجب أن يتوقف".

وأبدى كاراجر غضبه عقب أنباء حصول برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على عرض للانضمام إلى ناد سعودي، واعتبر أسطورة ليفربول أيضا أن الانتقال المحتمل سيكون "مغيرا للمعطيات".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن لاعب خط الوسط البالغ 28 عاما مطلوب في دوري روشن، وهو واحد من العديد من المواهب الكبيرة المطلوبة من الأندية السعودية، بما في ذلك حكيم زياش وإدوارد ميندي، المحتمل رحيلهم عن الدوري الإنجليزي الممتاز للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين هذا الصيف.

وكتب كاراجر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "برناردو سيلفا في أعوامه الذهبية وكان واحدا من أفضل لاعبي أوروبا في السنوات الخمس الماضية".

Bernardo Silva is in his peak years & has been one of the best players in Europe for the last five years!



I wasn’t worried about the Saudi League taking players in their 30’s, a touch worried with players below the elite (Neves) but if this happens it feels like a game changer… https://t.co/hcDUbkGp30 — Jamie Carragher (@Carra23) June 21, 2023

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وأضاف: "لم أكن قلقا بشأن رحيل لاعبين في الثلاثينيات من عمرهم إلى الدوري السعودي، ولكنني قلق بعض الشيء بشأن اللاعبين الذين في ذروة مسيرتهم مثل روبن نيفيش، ولكن إذا حدث هذا، فإنه يبدو كتغيير للمعطيات، السعودية تسيطر على الغولف والملاكمة والآن تريد السيطرة على كرة القدم، يجب أن يتوقف هذا الغسل الرياضي".

وأتت تعليقات كاراجر بعد أن طالب جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتحقيق بشكل عاجل في الصفقات ذات الأموال الكبيرة والعروض التي قدمتها الأندية السعودية.

ونجحت أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الكبار أمثال نجولو كانتي من تشيلسي وكريم بنزيما من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي مؤخرا.

المصدر:twitter/Carra23