شقيق توني كروس يسخر منه بعد تجديد عقده مع ريال مدريد

علق لاعب نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، فيليكس كروس شقيق النجم الشهير توني كروس، بنوع من السخرية على خبر تجديد عقد أخيه على حساب نادي ريال مدريد على موقع "إنستغرام".

وقال فيليكس (32 عاما) تعليقا على خبر تجديد عقد شقيقه توني كروس بعد نشره عبر حساب نادي ريال مدريد، قائلا: "هل فكرتم بذلك جيدا ..؟!"

لكن سرعان ما رد النجم توني كروس، قائلا له: "يجب أن تمتلك قليلا من الاحترام لهذا الحساب هنا..".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الأربعاء، تجديد عقده مع لاعب خط الوسط توني كروس لمدة موسم آخر، حتى نهاية شهر يونيو عام 2024.

Globallookpress instagram/realmadrid

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وسيقضي توني كروس (33 عاما) موسمه العاشر برفقة النادي الملكي، بعد قدومه إلى الفريق عام 2014، قادما من نادي بايرن ميونخ.

وشارك توني كروس في 417 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات المختلفة، وحصد معه بـ20 لقبا.

المصدر: وسائل إعلام