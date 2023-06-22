غوندوغان يوقع لبرشلونة.. تفاصيل العقد

أفادت تقارير صحفية بأن الألماني إلكاي غوندوغان قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وقع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو”، عن بعض التفاصيل المالية في عقد غوندوغان مع برشلونة، حيث سيحصل مع الفريق الكتالوني على راتب صاف تبلغ قيمته 10 ملايين يورو في الموسم.

وأشار الصحفي جوزيه ألفاريز، عبر برنامج الشيرنجيتو، إلى أن غوندوغان وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف نادي برشلونة، حيث سيمثله لمدة عامين حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.

وواصل جوزيه ألفاريز تصريحاته بشأن صفقة قائد مانشستر سيتي، قائلا: “كما حصل مسؤولو نادي برشلونة على الموافقة النهائية من رابطة الليغا على تسجيل اللاعب الألماني كصفقة جديدة في صفوف الفريق بالموسم الرياضي الجديد”.

من جهته، كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه في "تويتر": "إلكاي غوندوغان إلى برشلونة، هكذا! وصلت الموافقة النهائية من جانب النادي لتسجيله بصفته لاعبا جديدا، وضوء أخضر من اللاعب. لقد اكتملت الصفقة، تم التوقيع عليها قبل بضع دقائق.

وقع غوندوغان على عقد لمدة عامين حتى يونيو 2025 مع خيار التمديد لمدة عام آخر".

وينتهي عقد إالكاي غوندوغان، البالغ من العمر 32 عاما، مع نادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري.