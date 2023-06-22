عرض قطري لاستنساخ برشلونة

تلقى نادي برشلونة الإسباني عرضا بإنشاء فريق له في دولة قطر يحمل نفس اسم النادي، ما سيساهم في زيادة أرباحه المادية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، سافر إلى قطر، مع كل من خافيير بويج وخوان سولير، حيث التقى الوفد مع رجل الأعمال القطري محمد بن عبد الله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Baladi" القابضة.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، أنه عرض على خوان لابورتا، في أثناء فترة وجوده بالدوحة، فكرة إنشاء ناد في قطر لأغراض اقتصادية.

ومن الأمور التي عرضها الجانب القطري على برشلونة الذي يعاني اقتصاديا من أجل زيادة عوائده المالية، هي إنشاء فريق للبارسا في الدوحة يحمل نفس الاسم.

وينوي برشلونة دراسة المقترح بعناية شديدة، ومعرفة مدى وجود إمكانية قانونية للقيام بذلك، ومن ثم إنشاء النادي الذي سيحمل اسم أحد أكبر الأندية شعبية حول العالم.

ويبحث برشلونة في الوقت الحالي عن مصادر دخل جديدة تساعده في عملية إعادة بناء الفريق من خلال مجموعة من الصفقات من جانب، وإسقاط الديون عن النادي من ناحية أخرى.

المصدر: وسائل إعلام