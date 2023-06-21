"Relevo": غوندوغان يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى هذا الفريق

أفاد موقع "Relevo" الإسباني الشهير بأن الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بات قريبا جدا من الانضمام إلى صفوف برشلونة.

ووفقا لموقع "Relevo" فإن إلكاي غوندوغان (32 عاما)، يخضع للفحوص الطبية حاليا في ألمانيا، حيث سيتم الإعلان عن انتقاله إلى برشلونة بصورة رسمية عقب انتهائها.

وتأتي هذه الأنباء لتتفق مع معلومات الصحفي توني جونمارتي، الذي أكد أن غوندوغان أعطى الموافقة على الانتقال إلى صفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جونمارتي: "غوندوغان وافق على إتمام صفقة انتقاله إلى برشلونة، لكن الأمور لم تأخذ خطوات عملية إلى غاية الآن".

من جهة أخرى، كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه في "تويتر": "يعمل برشلونة على توفير ضمانات لتسجيل إلكاي غوندوغان. إنها مسألة وثائق ومناقشات مع رابطة الدوري الإسباني من أجل المضي قدما في الصفقة".

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية خانقة ومخالفات سقف أجور اللاعبين.

وقد حصل اللاعب الألماني على عروض مغرية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، إلى جانب عرض آخر للتجديد مع مانشستر سيتي.

وانتقل إلكاي غوندوغان إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2016 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 304 مقابلات بمختلف البطولات، كما سجل 60 هدفا، فضلا عن 40 تمريرة حاسمة.

المصدر: وسائل إعلام