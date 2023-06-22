نور محمدوف يمنح بطل روسيا بالمصارعة الحرة مكافأة مالية

قرر الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة منح 5 آلاف دولار لإيفغيني زيرباييف الذي أصبح بطل روسيا في المصارعة الحرة

وتوج زيرباييف باللقب في فئة وزن 70 كغ بعد تفوقه على إنالبك شيرييف، حيث فاز بنتيجة 9:1 في البطولة الروسية بكاسبيسك والتي تنتهي السبت 24 يونيو.

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في 4 أبريل، قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارعة الدولي السماح للمصارعين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية في وضع محايد وفقا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 معركة احترافية وفقا لقواعد MMA. وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020،أمام الأمريكي جاستن جايتجي.

المصدر: "لينتا.رو"