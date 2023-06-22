"يويفا" يعرب عن ثقته بعودة الروس إلى البطولات الأوروبية

أعرب جوزيف كليمنت مستشار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن ثقته، في أن الأندية والمنتخبات الروسية ستتمكن قريبا من العودة إلى المنافسات الدولية.

وقال كليمنت:"إذا بقينا معا، فسننتصر. الآن نواجه تحديا صعبا، لكننا نعتقد أننا سنتغلب على جميع العقبات، وسنتمكن قريبا من الاجتماع ليس فقط على مستوى المسؤولين، ولكن أيضا على مستوى اللاعبين في مباريات الكأس الأوروبية والبطولات الأوروبية للمنتخبات الوطنية نعتقد أن الأندية والمنتخبات الروسية ستتمكن قريبا من لقاء المنافسين في الملاعب بروح المنافسة النزيهة".

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وتابع:"بالرغم من صعوبة الوضع، لم نقطع تعاوننا، نحن نفي بكافة التزاماتنا بما في ذلك الدعم المالي والمشاركة في المشاريع المختلفة. نريد أن نبني الجسور بين الدول لا تدميرها لنكون قدوة لكيفية التعامل مع التحديات".

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" بيانا مشتركا في فبراير 2022، تم بموجبه تعليق مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية لفترة غير محددة إثر الأحداث في أوكرانيا.

وفي ديسمبر 2022، أنشأت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي بكرة القدم مجموعة عمل درست مسألة الانتقال من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الآسيوي، وكان من المقرر الانتهاء من دراسة الأمر بحلول مارس 2023، وأعلن "فيفا" أنه لن يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في تصفيات مونديال 2026 إذا انتقلت البلاد إلى آسيا.

المصدر: "ريا نوفوستي"