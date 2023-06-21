في حالة سكر.. ملكة جمال سكتلندا تتورط في مشاجرة وتعض حارس ملعب (فيديو)

تعرضت ملكة جمال سكتلندا 2022، لوسيا صوفيا تومسون، لاتهامات بالعنصرية بعد أن دخلت في شجار مع رجل أمن في الملعب خلال مباراة للريغبي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقعت المشاجرة بين الحسناء الأولى في سكتلندا وأحد رجال حفظ الأمن في ملعب أدنبرة يوم 17 يونيو الجاري، الذي استضاف منافسات للريغبي.

وادعى شهود عيان على الحادث، تمكنوا من تصويره، أن لوسيا تومسون ظهرت في المحفل الرياضي وهي مخمورة، حيث هاجمت أحد أفراد الأمن وأهانته علانية على أسس عنصرية، كما أوضح بعض الشهود أن الفتاة عضت الضحية.

Video footage emerged allegedly showing Lucy Sophia Thomson, 24, being escorted from the Edinburgh City 7s rugby eventhttps://t.co/TfhP4e4Xqi — The Daily Record (@Daily_Record) June 21, 2023

Moment Miss Scotland Lucy Sophia Thomson 'is drunkenly ejected from boozy rugby event' https://t.co/EAuGiFjFtPpic.twitter.com/H7V1nqb6M4 — Daily Mail US (@DailyMail) June 20, 2023

وواجهت لوسيا صوفيا تومسون البالغة من العمر 24 عاما، موجة من الانتقادات بعد أن انتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المستخدمون ملكة جمال سكتلندا بالعنصرية، ما دفعها إلى إغلاق الاتصال الخاص بها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام" (الشبكة الاجتماعية المحظورة في روسيا، وهي تنتمي إلى شركة Meta المصنفة على أنها متطرفة في روسيا ومحظورة).

وتعرضت جمعية الأزياء الاسكتلندية المملوكة من قبل تومسون، لموجة من الانتقادات أيضا، على الرغم من أن الشركة حاولت التخفيف من الأمر بالقول إنها تأخذ القضية على محمل الجد، بينما اختار العديد من الأعضاء الابتعاد عنها، كما كتبت صحيفة "ديلي ميل".

المصدر: " lenta.ru"