كذبت في البداية ولكن.. داني ألفيس يروي تفاصيل "الخيانة الجنسية" من داخل السجن!

تحدث اللاعب البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، أسطورة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، للمرة الأولى عن تفاصيل قضيته التي سجن على إثرها قبل 5 أشهر من الآن.

واعتقلت الشرطة الإسبانية داني ألفيس يوم 20 يناير 2023، بتهمة الاعتداء على شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، حيث رفضت النيابة الإسبانية الإفراج عن اللاعب البرازيلي بضمان إقامته ودفع كفالة خوفا من عودته إلى بلاده.

وتحدث داني ألفيس في تصريحات لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية للمرة الأولى منذ اعتقاله، حيث قال: "لم أرتكب أي خطأ خلال تلك الليلة".

وأضاف: "ضميري مرتاح تماما من هذه الناحية، لأن كل شيء حدث بيننا كان بالاتفاق ولم أرتكب أي خطأ".

وتابع نجم يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق حديثه بقوله: "لقد كذبت في البداية بقول إنني لم أفعل شيئا خوفا من تدمير حياتي الزوجية".

وأكمل: "بعد ذلك اعترفت بأنني على علاقة مع الفتاة، ولكن كل ما حدث بيننا كان بالتراضي وليس رغما عنها".

وأتم قائلا: "زوجتي كافحت كثيرا من أجل استمرار العلاقة الزوجية، لذا لم أكن أرغب في الاعتراف من البداية".

🔴🗣#Entrevista#excluvisa desde la cárcel | Dani Alves: "Si esa noche me dicen que una joven me acusa de violación, me presento en comisaría"



✍@maykanavarrohttps://t.co/8nX0SJ0xzG — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 21, 2023

وكانت المحكمة الإسبانية قد رفضت الإفراج عن داني ألفيس الأسبوع الماضي، لعدم وجود أدلة كافية.

وزارت الإسبانية جوانا سانز زوجها داني ألفيس في فبراير الماضي، وسط أخبار عن مطالبتها بالطلاق، ثم زارته مؤخرا ونشرت رسالة أعلنت من خلالها انفصالها عنه.

وكتبت سانز البالغة من العمر 29 عاما، بعد أشهر من التكهنات، وبعد صمت طويل، رسالة مطولة بخط اليد، تعلن فيها انفصالها عن ألفيس، حيث جاء فيها: "كانت هذه الأشهر مروعة، ولم تكن أصعب أيام حياتي لأنني واجهت العديد من العواصف من قبل، لكنها كانت مظلمة للغاية ومؤلمة".

وأضافت فيها: "ويقرع بابي من جديد الشعور بالهجر والوحدة. الآلاف من "لماذا؟" بدون إجابة. اخترت شريك حياة كان شخصا مثاليا في عيني. وكان دائما موجودا عندما كنت في أشد الحاجة إليه، وكان دائما يدعمني في كل شيء، ودائما ما كان يدفعني للتطور، ودائما ما يكون حنونا ويقظا. وأعتقد أن الأمر سيستغرق منى سنوات حتى أمحو من ذاكرتي طريقته في النظر إلي، وبهذه الطريقة كان ينظر إلي كما لو أنني كنت أكثر شيء رائع في العالم. أنا أحبه وسأحبه دائما. لكنني أحب نفسي، وأحترم نفسي وأقدر نفسي أكثر من ذلك بكثير".

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واعتبرت أن "المسامحة مريحة لي. اليوم أختتم مرحلة من حياتي بدأت في 2018. أقدم الشكر على الفرص التي تمنحها لي الحياة، بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك. أنا امرأة قوية تنتقل إلى المرحلة التالية من حياتها".

وحذفت جوانا سانز معظم صورها رفقة ألفيس من حسابها على موقع "إنستغرام" بعد اعترافه بأنه مارس الجنس مع الفتاة برضاها، وجاء بعد نفيه التام بأنه يعرفها.

ويذكر أن داني ألفيس (40 عاما) الذي دافع عن ألوان المنتخب البرازيلي وعدة أندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، هو أكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب برصيد 43 بطولة قبل أن يتساوى معه مؤخرا الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام