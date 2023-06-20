نتائج مثيرة في تصفيات "يورو 2024"

أسدل الستار على مباريات يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وأسفرت مباريات يوم الثلاثاء، عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة المنتخب البولندي أمام مضيفه المولدوفي بهدفين مقابل ثلاثة، وفوز المنتخب النمساوي على ضيفه السويدي بهدفين من دون رد.

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، كاملة:

المجموعة الأولى (A):

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النرويج – قبرص (3-1)

إسكتلندا – جورجيا (2-0)

المجموعة الخامسة (E):

جزر فاروه – ألبانيا (1-3)

مولدوفا – بولندا (3-2)

المجموعة السادسة (F):

النمسا – السويد (2-0)

إستونيا – بلجيكا (0-3)

المجموعة السابعة (G):

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هنغاريا – ليتوانيا (2-0)

بلغاريا - صربيا (1-1)

المجموعة العاشرة (J):

البوسنة والهرسك - لوكسمبورغ (0-2)

ليشتنشتاين – سلوفاكيا (0-1)

آيسلندا – البرتغال (0-1).

المصدر: RT