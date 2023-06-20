شاهد.. رونالدو يسجل هدفا تاريخيا في الوقت القاتل!

فاز المنتخب البرتغالي بشق الأنفس في ملعب مضيفه الآيسلندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ويعود الفضل في فوز منتخب "برازيلي أوروبا" لنجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو (38 عاما)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

هدف كريستيانو رونالدو🇵🇹❤️

💛💙 في انتظار التأكيد والنهاية هدف مؤكد💪👌 #البرتغال_ايسلنداpic.twitter.com/PpB6arlMuC — سالم الدوسري🇸🇦 ‏ (@salem502i) June 20, 2023

Ronaldo's passion for the game is absolutely crazy look at him go off when the goal is given 🤣pic.twitter.com/Kd18wsQIB4 — kuna (@UtdKuna) June 20, 2023

Cristiano Ronaldo through 200 Portugal appearances.



Incredible 🌟 pic.twitter.com/MzTRYe28F0 — B/R Football (@brfootball) June 20, 2023

وأحرز الأسطورة رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، هدفه الـ123 خلال مسيرته الاحترافية مع منتخب بلاده، ليحتفل "صاروخ ماديرا" بأفضل طريقة بمباراته اليوبيلية رقم 200 ويعزز رقمه كهداف على المستوى الدولي عبر العصور.

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وحقق منتخب البرتغال، بطل "يورو 2016"، انتصاره الرابع على التوالي، ليواصل تربعه على عرش صدارة المجموعة العاشرة (J) لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه السلوفاكي، الذي تغلب بدوره على ليشتنشتاين بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

من جهة أخرى، مني منتخب آيسلندا بالهزيمة الثانية على التوالي، والثالثة في هذه التصفيات مقابل فوز واحد، حيث يشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT