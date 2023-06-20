رسميا.. الكشف عن تميمة "يورو 2024" (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، وذلك قبل أقل من عام على انطلاق نهائيات البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو 2024 على 10 ملاعب، تقع في 10 مدن ألمانية مختلفة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا على موقعه الرسمي وحسابه على "تويتر" يظهر تميمة الدب، التي يعتقد أنها لعبة أطفال معروفة في ألمانيا، ويقال إنها نشأت في أوائل القرن العشرين.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!



🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active, challenging pupils to #MakeMoves. — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023

تم إطلاق التميمة من مدرسة ابتدائية في مدينة جيلسنكيرشن، حيث فوجئ الأطفال بزيارة من الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى المدرسة لشرح معنى التميمة للأطفال والمسؤولين قبل مباراة كولومبيا الودية مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، تهدف التميمة إلى تشجيع الأطفال في جميع أنحاء أوروبا على الوقوع في حب كرة القدم وقيمها.

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ورغم الاتفاق الأولي على "لعبة الدبدوب" كتميمة رسمية للبطولة، فإن هيئة "الدبدوب" نفسها لم تحددها حتى الآن، على أن يتم التصويت على الشكل النهائي واختيار الاسم الرسمي للتميمة بين أربعة خيارات: ألبرت، بارناردو، بارنهارت وهيرزي فون بار، خلال الأسبوعَين القادَمين، مع وضع الاتحاد الأوروبي 4 أشكال للمفاضلة بينها ومن ثم التصويت.

ويرمز الشكل الأول إلى "دب صغير بأفكار كبيرة"، والثاني إلى "دب ألماني صنع على المسرح العالمي"، والثالث إلى "دب حريص على وحدة عالم كرة القدم"، فيما يرمز الشكل الرابع إلى "دب صغير يعيش من أحل حب كرة القدم".

ويذكر أن منتخب إيطاليا يحمل لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على إنجلترا "بركلات الترجيح"، في نهائي مثير انتهى في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات