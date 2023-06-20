مخطط سعودي مثير يهدد عرش الـ"يويفا"

أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن المملكة العربية السعودية ترغب في جذب أنظار الكرة العالمية مرة أخرى، من خلال تبني مشروع "السوبر ليغ".

ودخلت السعودية المشهد الكروي العالمي بقوة من خلال الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، ومحاولة ضم ليونيل ميسي (لكنها باءت بالفشل)، فضلا عن إعلان نيتها تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" إلى أن الخطوة الجديدة للسعودية، ستكون تبني فكرة السوبر ليغ، وإطلاق بطولة عالمية بوجود برشلونة ويوفنتوس.

وتعتمد الفكرة على عدم مشاركة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، واحتمالية استبعاد برشلونة من البطولة بسبب قضية نيغريرا.

وستدعو السعودية مجموعة من الأندية الكبرى التي لم تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمشاركة في السوبر ليغ.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرتجف من احتمالية أن تجذب الفكرة المثيرة للسعودية انتباه أندية أخرى.

المصدر: وسائل إعلام