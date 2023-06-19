عرض مالي ضخم من الدوري السعودي.. محمد الشناوي يفاجئ الأهلي المصري بقرار الرحيل

فاجأ حارس مرمى وقائد نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، إدارة "القلعة الحمراء" برغبته في الاحتراف، من خلال الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وتحدثت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، عن وجود أكثر من عرض احتراف لمحمد الشناوي في الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف أم" أن: "الشناوي تلقى أكثر من عرض احتراف من أندية سعودية كبيرة".

وواصل: "أبرز هذه العروض كان من النصر في يناير الماضي، ولكنه جاء بالتزامن مع مباراة مهمة ضد الزمالك، حيث فضل اللاعب وقتها التركيز مع الفريق".

إلا أن شوبير كشف حقيقة موقف الشناوي في الوقت الحالي، قائلا: "اللاعب يريد الاحتراف، لديه رغبة في الانتقال للدوري السعودي، ولكنه دوما ما يترك القرار لمجلس الإدارة".

وأكمل: "المقابل المالي المعروض على الشناوي كبير للغاية، والأمر يتوقف على إيجاد بديل مناسب. في تلك الحالة سيوافق، ونفس الأمر ينطبق على حالتي حمدي فتحي وحسين الشحات".

ويعتبر الشناوي من الركائز الرئيسية في فريق الأهلي، منذ عودته للقلعة الحمراء في 2016، بعد 8 سنوات من رحيله عن النادي لأندية طلائع الجيش وحرس الحدود وبتروجيت.

وتوج الشناوي طوال مشواره مع الأهلي بـ17 بطولة مختلفة على مدار مشواره مع الفريق، أبرزها 3 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا و5 بطولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وسال إعلام