"السعودية ترتكب خطأ".. رئيس "اليويفا" يعلق على تعاقد الأندية السعودية مع نجوم عالميين

قال رئيس "اليويفا" ألكسندر شيفرين، إن كرة القدم الأوروبية يجب ألا تخاف من نزوح لاعبين إلى أندية سعودية، مشيرا إلى أن الرياض ترتكب خطأ بالاستثمار في شراء نجوم وهم في نهاية مسيرتهم.

وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما على مئات الملايين من الدولارات مقابل الانضمام إلى ناديين سعوديين هذا العام، وقُدمت عروض مماثلة للكرواتي لوكا مودريتش، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير فضل الانتقال لنادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وحصل هؤلاء اللاعبون الأربعة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل اللاعبين في العالم، وجميعهم يبلغون الآن من العمر نحو 35 عاما.

ومن المتوقع أن يحذو حذو رونالدو وبنزيما المزيد من اللاعبين بعد تأميم أربعة أندية سعودية كبرى هذا الشهر لصالح "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وسأل مذيع هولندي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شيفرين، عما إذا كان خائفا من خروج لاعبين بارزين من أوروبا، فأجاب بشكل قاطع "لا، لا، لا".

وقال رئيس "اليويفا" في مقابلة أذيعت يوم الأحد "أعتقد أن هذا خطأ ترتكبه كرة القدم السعودية بشكل رئيسي".

وأضاف "لماذا هذه مشكلة بالنسبة لهم؟ لأنهم يجب أن يستثمروا في الأكاديميات، ويجب أن يجلبوا مدربين، ويجب عليهم تطوير لاعبيهم".

وأكمل شيفرين: "نظام شراء اللاعبين الذين على مشارف نهاية مسيرتهم ليس هو النظام الذي يطور كرة القدم. هذا خطأ ارتكبته الصين (قبل السعودية) عندما جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم".

المصدر: أ ب