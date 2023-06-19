الإعلان الرسمي أقرب من أي وقت مضى.. زياش على أعتاب الدوري السعودي

أصبح النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط زياش بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025، لكنه يسعى لخوض تجربة جديدة بالموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن أحمد الغامدي، المدير التنفيذي المكلف بتسيير الأمور بنادي النصر، سافر إلى لندن فجر أمس الأحد لحسم صفقة زياش لصالح العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن فريق المفاوضين السعودي في أوروبا اتفق مع اللاعب على العديد من الأمور، ومتبق فقط التفاصيل الختامية.



كما كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "النصر وزياش على وشك التوصل إلى اتفاق حول الشروط الشخصية للتعاقد، ويتم حاليا الانتهاء من التفاصيل النهائية للعقد".

Al Nassr and Hakim Ziyech are now on the verge of reaching an agreement over personal terms. Final details of contract are being sealed. 🚨🟡🔵🇸🇦 #CFC



Chelsea will receive a fee also for Ziyech as for Kalidou Koulibaly who’s close to joining Al Hilal.



To be completed next week. pic.twitter.com/7IS15EAspw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023

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وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيحصل تشيلسي على رسوم مقابل انتقال حكيم زياش للنصر، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة هذا الأسبوع".



ويضم النصر بين صفوفه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قد يكون عامل جذب لعدد من النجوم في أوروبا من أجل القدوم إلى الدوري السعودي.



يشار إلى أن زياش كان ضمن الأعمدة الرئيسية لكتيبة المغرب في مونديال قطر 2022، التي حققت إنجازا تاريخيا للعرب وقارة إفريقيا بحصد المركز الرابع.

المصدر: "وسائل إعلام"