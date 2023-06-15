إسبانيا تهزم إيطاليا وتضرب موعدا مع كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

حسم المنتخب الإسباني "الديربي المتوسّطي" أمام نظيره الإيطالي وفاز عليه 2-1 الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع المنتخب الكرواتي.

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة عبر ييريمي بينو الذي خطف الكرة من ليوناردو بونوتشي المرتبك عند مشارف منطقة الجزاء، فانفرد بالحارس جانلويجي دوناروما وأسكن الكرة في الشباك.

وعاد المنتخب الإيطالي في النتيجة في الدقيقة 11، عندما منح حكم المباراة "الأتزوري" ركلة جزاء بعدما لمس المدافع روبن لو نورمان الكرة بيده، لينبري لها تشيرو إيموبيلي ويترجمها لهدف.

وأحرز الإيطاليون هدفا ثانيا عن طريق دافيد فراتيزي (21)، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

ولكن الشوط الثاني كان شوط حظ "لا روخا" الذي بسط سيطرته على مجرياته، وكان له هدف الفوز القاتل عن طريق جوسيلو في الدقيقة 88.

وتلعب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل مع كرواتيا التي تأهلت على حساب هولندا بالفوز عليها 4-2 بعد التمديد.

المصدر: وكالات