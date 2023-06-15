مبابي عن مصيره في الموسم المقبل: أمامي خيار وحيد!

أعاد كيليان مبابي التأكيد على أن بقاءه في نادي باريس سان جيرمان كان "الخيار الوحيد"، رافضا الخوض في تفاصيل المشادة مع النادي بعد رفضه تمديد عقده إلى ما بعد 2024.

وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما مع سان جيرمان في نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام آخر.

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وأكد مبابي في رسالة للنادي الباريسي الاثنين الماضي أنه لن يفعل خيار التمديد.

وقال الدولي الفرنسي بطل العالم 2018 ووصيف 2022 يوم الخميس عن الرسالة التي بُعثت إلى مسؤولي النادي الباريسي بشأن قراره بعدم تمديده عقده: "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي في الموسم المقبل، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وخلال تواجده كقائد للمنتخب الفرنسي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، سئل مبابي أيضا عن رد فعل سان جيرمان الذي يقول الآن إنه جاهز لبيعه هذا الصيف إذا واصل رغبته في عدم تمديد عقده، فقال "لا، ليس هناك ما يصدمني".

المصدر: وكالات