مبابي يخرج عن صمته ويوضح قراره بعدم تفعيل خيار التمديد مع سان جيرمان

أكد مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أنه لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما في نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام آخر.

إقرأ المزيد

وأكد مبابي في رسالة للنادي أمس الاثنين أنه لن يفعل خيار التمديد.

وفي بيان جديد اليوم، أوضح مبابي قراره.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس": "أبلغ مبابي إدارة النادي الباريسي المكلفة بتمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتبارا من "15 يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهيا".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربين منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبدا هذه النقطة (تفعيل خيار التمديد) مجددا مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوما للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقش أي تمديد جديد محتمل".

وأوضح مبابي ومحيطه أنه "بعدما أكد بالفعل في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسيا الموسم المقبل، لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".

وأخيرا، أضاف البيان أن اللاعب وحاشيته "يأسفون لأن استلام هذا الخطاب (بشأن نية مبابي بعدم تفعيل خيار التمديد) تسرب لوسائل الإعلام ولأن هذه التبادلات أُعلن عنها لغرض وحيد، هو الإضرار بصورتهم وإدارة المناقشات بسلاسة مع النادي".

المصدر: أ ف ب