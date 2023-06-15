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ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته ويقود الأرجنتين للفوز على أستراليا (فيديو)

الرياضة

ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته ويقود الأرجنتين للفوز على أستراليا (فيديو)
AP
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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته، ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي 2-0 في مباراة أقيمت اليوم الخميس على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.

وأحرز ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 01:20 عقب تمريرة من إنزو فرنانديز، استلمها "البرغوث" وراوغ أحد لاعبي أستراليا قبل أن يركن الكرة بتسديدة مركزة بيسراه على يمين الحارس الأسترالي.

وأضاف البديل جيرمان بيزيلا الهدف الثاني في الدقيقة  68 بضربة رأس.

وذكرت شبكة "SPORTbible" أن هدف ميسي في شباك أستراليا هو الأسرع على الإطلاق في مسيرة النجم الأرجنتيني.

وسجل ميسي عشرة أهداف في آخر سبع مباريات مع الأرجنتين، وبالمجمل سجل "البرغوث" 103 أهداف مع "راقصي التانغو".

وبعد مواجهة أستراليا، ستلعب الأرجنتين مباراة ودية أخرى وستكون ضد إندونيسيا في 19 يونيو الجاري.

المصدر:SPORTbible

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