ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته ويقود الأرجنتين للفوز على أستراليا (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسرع هدف على الإطلاق في مسيرته، ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الأسترالي 2-0 في مباراة أقيمت اليوم الخميس على ملعب العمال في العاصمة الصينية بكين.

وأحرز ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 01:20 عقب تمريرة من إنزو فرنانديز، استلمها "البرغوث" وراوغ أحد لاعبي أستراليا قبل أن يركن الكرة بتسديدة مركزة بيسراه على يمين الحارس الأسترالي.

Lionel Messi with this gem of a goal for Argentina!pic.twitter.com/IQ06GnYnQs — Roy Nemer (@RoyNemer) June 15, 2023

وأضاف البديل جيرمان بيزيلا الهدف الثاني في الدقيقة 68 بضربة رأس.

وذكرت شبكة "SPORTbible" أن هدف ميسي في شباك أستراليا هو الأسرع على الإطلاق في مسيرة النجم الأرجنتيني.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥



pic.twitter.com/hu5FjJee8C — SPORTbible (@sportbible) June 15, 2023

وسجل ميسي عشرة أهداف في آخر سبع مباريات مع الأرجنتين، وبالمجمل سجل "البرغوث" 103 أهداف مع "راقصي التانغو".

وبعد مواجهة أستراليا، ستلعب الأرجنتين مباراة ودية أخرى وستكون ضد إندونيسيا في 19 يونيو الجاري.

المصدر:SPORTbible