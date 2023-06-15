ناد عربي يستهدف مدرب سان جيرمان

يترقب كريستوف غالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خوض تجربة جديدة في مسيرته، مع التكهن بإقالته الوشيكة من النادي الفرنسي.

وذكرت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، أن غالتيه يبقى مرشحا قويا لقيادة نابولي، بطل الكالشيو في الموسم المنتهي، إلا أن المفاوضات متعثرة.

وأوضحت أن راتب غالتيه صاحب الـ56 عاما يتعارض تماما مع مدة العقد المقدم من النادي البارتينوبي.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن لدى غالتيه عروضا أخرى من الدحيل القطري، وأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي، تواصل بالفعل مع غالتيه، لكن المفاوضات لم تحسم بعد.

وينتظر غالتيه قرار إقالته من النادي الباريسي خلال أيام قليلة، مع تعويض مالي قدره 6 ملايين يورو، لفسخ التعاقد قبل عام من نهايته.

المصدر: "وسائل إعلام"