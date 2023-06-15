 
مباشر

سبب غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين الودية الثانية في فترة التوقف الدولي

الرياضة

سبب غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين الودية الثانية في فترة التوقف الدولي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi80

يغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مباراة منتخب بلاده الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي والتي يخوض فيها مواجهة أمام منتخب إندونيسيا في مدينة جاكرتا.

ويأتي ذلك بعد تأكيد ليونيل سكالوني مدرب "الألبيسيليستي" أن ميسي سيشارك أساسيا في مواجهة أستراليا يوم الجمعة القادم، والتي تقام في العاصمة الصينية بكين.

وأكد الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أن ميسي لن يتوجه مع لاعبي الأرجنتين إلى جاكرتا بعد مواجهة أستراليا، حيث قرر سكالوني استبعاده من القائمة مبكرا حتى يبدأ عطلته بعد موسم طويل.

إقرأ المزيد
"الهوس بميسي".. عمليات احتيال في الصين ومشجع ينفق الآلاف لرؤية النجم الأرجنتيني

وعند سؤال سكالوني بشكل محدد عن مشاركة ميسي أمام أستراليا في مؤتمر صحفي، رد قائلا: "مبدئيا سيخوض المباراة كلها، لكن سنرى، لقد لعب دائما معي".

بعد قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في منتصف الموسم، فإن ميسي يستحق الحصول على قسط من الراحة، ومن المحتمل أن يخوض لاعبو المنتخب الأقل خبرة المواجهة ضد إندونيسيا.

والآن من المقرر أن يستمتع ميسي باستراحة من كرة القدم قبل أن يبدأ مسيرته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويبدأ فصلا جديدة في مسيرته الكروية.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا