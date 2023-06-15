عرض رسمي سعودي لضم رياض محرز

تقدم أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "قدم أهلي جدة عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز".

وأضاف فابريزيو رومانو: "المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق".

Understand Al Ahli have submitted an official contract bid to Riyad Mahrez — negotiations are underway on player side. Al Ittihad are not in the race now, it’s Al Ahli on it. 🚨🔵🇸🇦 #MCFC



Manchester City would require a fee to let Mahrez leave. Talks expected to continue soon. pic.twitter.com/PrVcRAFTYL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023

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واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيطلب مانشستر سيتي رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين".

يذكر أن عقد اللاعب الجزائري مع مانشستر سيتي ينتهي في 2025.

المصدر: twitter/FabrizioRomano