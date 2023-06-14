عرض ثنائي المنتخب المغربي على أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير سعودية أن ثنائي المنتخب المغربي، المدافع رومان سايس وصانع الألعاب حكيم زياش قد تم عرضهما على الأندية السعودية من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الإعلامي الرياضي السعودي وليد الصعيري، أن الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي، الذي سبق له اللعب في السعودية مع نادي اتحاد جدة، هو من عرض زياش وسايس على الأندية السعودية، في ظل رغبة العديد من الفرق في التعاقد معهما.

كريم الاحمدي لاعب #الاتحاد السابق هو من عرض حكيم زياش ورومان سايس على الاندية السعودية



اللاعبان لديهم الرغبة بالاحتراف في السعودية .. — وليد الصيعري (@waleedalsaiary) June 13, 2023

وكتب الصعيري عبر حسابه على موقع "تويتر": "كريم الأحمدي لاعب الاتحاد السابق هو من عرض حكيم زياش ورومان سايس على الأندية السعودية.. اللاعبان لديهما الرغبة بالاحتراف في السعودية".

ويتوقع أن يرحل زياش وكذلك سايس عن فريقيهما تشيلسي وبشكتاش تباعا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: RT