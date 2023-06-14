مبابي يحرج باريس سان جيرمان من جديد.. والخليفي يرد

اختار الفرنسي كيليان مبابي عدم تفعيل خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، ولذا خرجت شائعات مفادها بأن النادي الفرنسي سيبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج مبابي البالغ 24 عاما عبر حسابه الرسمي على "تويتر" من أجل نفي طلبه مغادرة باريس سان جيرمان، وكذب تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ولم يكتف بطل العالم 2018 بتغريدة، بل أجرى حوارا قصيرا مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لتوضيح مستقبله.

وقال مبابي لوسائل الإعلام الإيطالية: "لم أطلب ترك باريس سان جيرمان أو الانضمام إلى ريال مدريد".

وختم: "لقد أخبرت النادي للتو أنني لن أفعل خيار تمديد العقد حتى يونيو 2025 لم نناقش أبدا صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان، لكنني سعيد للبقاء هنا الموسم المقبل".

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

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من جانبها، أشارت إذاعة "فرانس إنفو" إلى أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، "مندهش للغاية" من رسالة مبابي، نظرا لأنه كان يتوقع تجديد عقد اللاعب.



ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك حالة من "الهدوء" في إدارة النادي، الذي يبعث برسالة مفادها أنه "إذا أراد كيليان مبابي الرحيل، فلن يرحل مجانا وسيكون الثمن غاليا جدا".

وفي الساعات الأخيرة، تم الكشف عن المبلغ الذي سيطلبه باريس سان جيرمان لتيسير رحيل نجمه عن "بارك دي برانس" في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لتقرير شبكة ESPN الأمريكية، سيستمع باريس سان جيرمان إلى العروض التي تبدأ من 150 مليون يورو، وهذا سيكون المبلغ الذي سيوافق عليه نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ لا يمكن تقليله في حالة أن النادي المهتم بالتعاقد مع مبابي هو ريال مدريد، وذلك بسبب عدم وجود علاقات جيدة بين الناديين.

المصدر: "وسائل إعلام"